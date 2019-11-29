Посол Франции посетила якутский университет

В Северо-Восточном федеральном университете прошла встреча посла Франции Сильви Берманн с профессорско-преподавательским составом и студентами вуза, изучающими французский язык. Участники мероприятия обсудили совместные проекты Франции и России.

Сильви Берманн приезжает в Якутию во второй раз — первое знакомство состоялось 30 лет назад, когда она была молодым дипломатом.

- В университете сделано многое для развития международных отношений. Я буду всеми силами поддерживать развитие университетского сотрудничества между вузами Франции и России, — подчеркнула посол.

Директор Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Ольга Мельничук рассказала о проекте, который реализовывался в течение 18 лет. Археологи СВФУ с партнерами из Университета Тулуза имени Поля Сабатье проводили археологические раскопки. Цель проекта — изучение истории населения Якутии: народ саха — единственные скотоводы на таких высоких широтах, что очень необычно в культурном плане. Кроме того, из всех народов региона только якуты проводят обряды захоронения умерших в земле. Это дает возможность проводить анализ сохранившихся благодаря этому тел и получать точные данные, обратила внимание Ольга Мельничук.

Французский язык является первым иностранным языком, которому начали обучать в Якутии: его начали преподавать в образовательных организациях еще в дореволюционное время. В СВФУ французский язык изучают 600 студентов, отметила заведующая кафедрой французской филологии ИЗФиР Марианна Самсонова.