В поисках мамонта: что ждет человека на острове Котельный?

Палеонтологические экспедиции, как правило, окутаны ореолом тайны, а будни ученых обычно остаются за кадром. Участник экспедиции на остров Котельный, инженер-исследователь Григорий Степанов рассказал «КП в Якутии» о радости находок, быте в диких условиях и… медведях.

Успей попасть в «окошко»

- Когда я работал в Академии наук Якутии, мне предложили отправиться на остров Котельный в составе «мамонтовой» экспедиции. Нас было пятеро: руководитель, два мамонтолога, георадарщик из Москвы и я. Всё это время с нами провели члены съемочной группы, снимающие фильм о мамонтах. Я работал вместе с георадарщиком, специалистом по мало-глубинной геофизике. Георадар – это устройство, которое позволяет «видеть» объекты на глубине до 300 метров. Он был нужен для точного определения местоположения мамонта, чтобы не копать лишнего и не повредить тушу, - рассказывает Григорий.

В прошлом году сотрудниками Академии наук на берегу Северного Ледовитого океана была найдена туша мамонта, но откопать ее не успели из-за погодных условий. Объект снабдили gps-маячком и уехали восвояси. Поэтому главной целью поездки была раскопка прошлогодней находки.

Работа у ученых сезонная – нужно успеть попасть в «окошко» длительностью 3-4 недели. В остальное время на берегу острова Котельный раскопки вести невозможно – из-за таяния рек и снега на берегу скапливается вода.

Мамонта нашли неожиданно – сотрудник академии заметил на берегу клочок шерсти, издалека напоминавшую оленью. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это мамонт.

Мамонт "в профиль".Фото: Из личного архива героя публикации

- Мы приехали на остров 8 июня. Тогда на улице было минус 15, но буквально через три дня потеплело настолько, что я ходил в одной футболке. Начавшееся потепление в нашем случае было совсем некстати – берег с мамонтом снова начало топить, - вспоминает Григорий.

Синтетика + флис = комфорт

По словам участников экспедиции, они должны были приехать на Котельный месяцем раньше, но из-за бюрократических проблем поездку несколько раз откладывали. Дорога до острова заняла около недели: летели самолетом, вертолетом, ехали на машине. Сама экспедиция заняла две недели.

- Я готовился к поездке просто – смотрел видео о том, как нужно одеваться, в интернете. Видел фото мужиков в тапках, но подумал, что они привыкшие, поэтому взял с собой всё снаряжение, как будто еду туда зимовать. Представлял, что там минус 70, все-таки первый раз на Север еду. А прибыли на место – хожу в футболке. Разочарование полное: где холод, почему так жарко? - улыбается исследователь.

По словам Григория, для комфортного пребывания в экстремальных условиях нужно брать с собой максимально комфортную одежду из синтетики и флиса. Она высыхает за полчаса, в отличие от хлопка, который из-за высокой влажности (на Котельном она почти всегда составляет 90%) практически бесполезен.

Неожиданная находка

- Мы вставали часов в 6 или 7 утра. В то время на острове был полярный день – солнце стоит круглые сутки, довольно необычно, - говорит Григорий, - Думали будут проблемы со сном, но не тут-то было. Вечером твоя главная цель – поскорее добраться до спальника и отключиться, настолько сильно устаёшь.

Раскопки на Севере – это совсем не та романтика, которую мы привыкли видеть по телевизору: археологи кисточкой аккуратненько смахивают песок с древностей. Здесь постоянно приходится иметь дело с мерзлой землей, льдом и грязью. Почву дробят отбойными молотками, которыми обычно асфальт ломают. Дальше в дело идут лопаты разных размеров. Чем ближе к цели, тем аккуратнее надо быть – ничего не стоит промахнуться и повредить артефакт.

По приезду температура воздуха составляла -15 градусов, через три все начало таять.Фото: Из личного архива героя публикации

После нескольких неудачных попыток подобраться к туше мамонта с берега океана участники экспедиции отправились вглубь острова на поиски других останков. И команде улыбнулась удача – они нашли предплечье, бивень и зуб мамонта. На извлечение ценной находки понадобилось три дня ежедневной 10-часовой работы.

- Было трудно, но всю усталость как рукой сняло, когда мы вытащили кости и начали их мыть, оборачивать в специальную пленку. Поняли, что проделали столь долгий путь не зря, - говорит Григорий.

Предположительно, найденного в ходе этой экспедиции мамонта убили люди. Об этом свидетельствуют бивни, на которых остались следы деятельности человека: возможно, из них пытались сделать орудия труда.

Останки собрали и отправили в отдел мамонтов Академии наук, сейчас их изучают. Ученые намерены установить время, когда жил мамонт, и что пытались с ним сделать люди, и пытались ли вообще.

Бутерброд из мамонта

По словам Григория, руководитель их экспедиции выдвинул интересную теорию: в прошлом существует небольшая вероятность существования карликовых мамонтов. По его версии, мамонты дошли до острова Котельный, обосновались там, но из-за маленького количества еды их размер из года в год становился всё меньше. Как возникла такая теория?

- Найденные нами останки принадлежали взрослому, половозрелому мамонту. Об этом говорит оформленный бивень и сформированные кости. Но размеры находки слишком малы для взрослого животного. Пока это только теория, конкретных доказательств нет, - говорит Григорий.

По словам мужчины, эта поездка дала бесценный опыт «северной» логистики, массу положительных впечатлений, новых знаний и знакомств, а также возможность увидеть «кухню» поисков мамонта изнутри.

Лагерь экспедиции.Фото: Из личного архива героя публикации

Как говорят ученые, когда мамонтов находят погребенными под землей, толщина туши огромного животного обычно не превышает 20 сантиметров. Кости, шерсть, ткани – всё сплющивается под тяжестью льда и почвы, внутренние органы превращаются в лепёшку. Такой вот бутерброд из мамонта получается!

КСТАТИ

Как технологии медведя испугали

Не обошлось и без неожиданных встреч. Члены группы наткнулись на второго по величине сухопутного хищника планеты – белого медведя.

- Мы ехали до объекта на трех машинах. Дорога была долгой, через каждые 3 часа останавливались отдохнуть. В какой-то момент было принято решение о внеплановой остановке. И тут водитель вдалеке заметил белого медведя, и позвал посмотреть. Мы сначала струхнули: какой медведь, какой смотреть? Наоборот, подальше уехать надо. Но любопытство взяло вверх, и все вышли из машин и смотрим. Взрослый крупный медведь ходил примерно в 400 метрах от нас. Но потом он унюхал людей и очень заинтересованно побежал в нашу сторону. За несколько секунд расстояние с 400 метров сократилось до пятидесяти, и это при почти метровой толщине снега. Я даже не успел добежать до своей машины, а до нее было всего метров 10. Издалека он кажется безобидным и даже милым, но, когда приблизился, я страшно испугался, - смеётся Григорий.

Учёных спас дрон съёмочной группы, который выпустили операторы. Испугавшись непонятного звука, медведь со всех ног ринулся прочь. Дрон кое-как успевал за ним (хищник улепётывал на скорости мощного авто), но все же успел заснять, как огромное животное стремительно «летит» по тундре.

Впоследствии Грише рассказали историю о том, как человек выжил после встречи с белым медведем. Хищник пробрался в исследовательский лагерь, вытащил из палатки мужчину вместе со спальником и помчался прочь. «Ужин» медведя от ужаса и осознания того, кто его тащит, потерял сознание. Спустя сутки мужика нашли, целого и невредимого.

Оказывается, медведи делают заначки, оставляя добычу на потом. Закинув человека в один из таких схронов, косолапый ушел по своим делам, а через некоторое время «добыча» очнулась.

Везунчика перевезли в лагерь на другой остров, объясняя это тем, что у медведей очень хорошая память и нюх – животное может преследовать свою добычу всю жизнь. Когда рядом с новым лагерем был замечен белый медведь, мужчину отослали на большую землю от греха подальше.