Строительство моста через реку Вилюй обойдется в 20 миллиардов рублей

Проектирование моста через реку Вилюй протяженностью более 1,5 км в Верхневилюйском районе Якутии начнется в 2020 году. Работы по строительству оцениваются в более чем 20 млрд рублей.

Отмечается, что к 2030 году будут спроектированы и построены три мостовых перехода через реку Вилюй в Сунтарском и Нюрбинском районах, которые обеспечат безопасное круглогодичное сообщение по всей трассе «Вилюй» — проектируемой автодороге федерального значения, которая должна соединить Иркутскую область и Якутию. Предполагается, что маршрут трассы будет проходить из Тулуна Иркутской области через Братск, Усть-Кут и Мирный с конечной точкой в Якутске. В настоящее время существуют участки будущей трассы от Тулуна до Усть-Кута, от Мирного до Якутска, остальные — преимущественно по зимним переправам, из-за чего дорожного сообщения не бывает до полугода.

Длина трассы «Вилюй» составит до 3 тыс. км. Интенсивное строительство автодороги велось в период с 2002 по 2005 годы. Трасса получила статус федеральной в 2007 году, после чего началось ее активное строительство. Единственным препятствием для круглогодичной работы является отсутствие мостов.