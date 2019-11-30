2019-11-30T11:04:56+03:00
Происшествия

В Якутии двое мужчин захватили оружие и автомобиль ЧОПовцев

Преступников объявили в розыск
Ольга Донская
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Конфликт в одном из кафе якутского города Ленска привел к угону и захвату пистолетов охранников. В результате потасовки один из ЧОПовцев получил тяжелое ранение и находится в реанимации, сообщают Вести 14.

Администрация кафе вынуждена была вызвать подмогу из-за агрессивного поведения двух молодчиков. Полиция объявила в розыск подозреваемых - Дениса Матыцина 1999 года рождения и Егора Климова 1982 года рождения. Оба ранее судимы. В руках у преступников оказались боевой ИЖ и травматический пистолет, злоумышленники передвигаются на Тойота Аксио с гономерами С 249 МЕ.

В полиции Леска от комментариев отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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