Жительнице Якутска грозит 20 лет лишения свободы за распространение наркотиков

35-летняя жительница Якутска с мая 2019 года сбывала в городе синтетические наркотики. Она входила в состав преступной группы, которая продавала наркотики с помощью интернет-магазина.

В функции женщины входила фасовка и сбыт запрещенных средств, другими словами, она была «закладчицей». При задержании у обвиняемой изъяли почтовое отправление из Санкт-Петербурга. В посылке находился мефедрон весом около 100 граммов. При обыске квартиры женщины полицейские нашли и изъяли еще более 75 граммов синтетических наркотиков.

Уголовное дело, возбужденное по статье 228, направлено в Якутскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

В отношении других участников организованной преступной группы расследование уголовного дела продолжается.