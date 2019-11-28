2019-11-28T05:01:54+03:00
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

По результатам ДНК-тестов собаке 18 тысяч лет
Ольга Донская
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Молочные зубки щенка сохранились.Молочные зубки щенка сохранились.
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На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире. В результате ДНК-тестов было установлено, что щенку 18 тысяч лет.

Первыми находку обнаружили ученые Шведского центра палеогенетики и российского Института прикладной экологии Севера в прошлом году. Останки сохранились отлично - у щенка остались целыми молочные зубы, усы и даже ресницы. Древней находке дали имя Догор, что в переводе с якутского означает «друг».

На данный моменты ученые ломают голову над видом щенка, все дело в том, что он жил в то время когда произошло разделение видов на собак и волков и пока доподлинно неизвестно, собака он, современный или древний волк или их общий предок. Тем не менее авторы исследования настаивают, что Догор — самая древняя собака из всех, которых удалось обнаружить к настоящему времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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