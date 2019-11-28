В 2019 году Якутия перевыполнит план переселения

Якутия в 2019 году перевыполнит план переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 27 ноября в Якутске прошло совещание министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева по вопросам реализации федеральных проектов «Жилье и городская среда», «Чистая вода», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на Дальнем Востоке.

Якушев сообщил, что до конца года необходимо решить вопросы, связанные с финансированием этих программ.

По словам вице-премьера правительства Якутии Кирилл Бычков рассказал, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» республика реализует три региональных проекта: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Программа по 2019 году по части переселения граждан из ветхого и аварийного жилья выполнена.

- По индикатору количества расселения из аварийного жилищного фонда, республика превышает плановый показатель, составляющий 13,5 тысячи квадратных метров. Так, к концу года мы ожидаем 19 тысяч квадратных метров, — сказал вице-премьер.