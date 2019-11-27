В спортивный комплекс в Якутске ворвался вооруженный мужчина. Он сам себе нанес ранение в шею

27 ноября из спортивного комплекса «Модун» были экстренно эвакуированы посетители. Причиной эвакуации стал вооруженный ножом мужчина в неадекватном состоянии.

На место происшествия сотрудники полиции и экстренные службы, агрессивного посетителя задержали сотрудники Росгвардии. Опасный гость был постоянным посетителем спортзала - мужчина посещал тренировки по вольной борьбе. Сегодня задержанный явился в спорткомплекс в одурманенном состоянии, играл на национальном музыкальном инструменте хомус и размахивал ножом.

Как сообщили КП в Якутии в полиции, мужчина сам себе нанес ранение в шею. Ему была оказана первая медпомощь, а чуть позже его доставили в медучреждение. Полицейскими установлена личность мужчины – им оказался 38-летний местный житель, в 2016 году привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.