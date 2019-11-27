В Якутии местные жители воруют мясо друг у друга

В Якутии возросли случаи краж…мяса. Подобные преступления учащаются сезонно, после массового забоя скота.

Полицейские сообщают, что чаще всего такие происшествия случаются в сельской местности, где жители хранят заготовки в ненадежных местах хранения.

В Мегино-Кангаласском районе зарегистрированы два подобных происшествия. У жительницы села Майя украли 23 кг говядины из кладовки. Злоумышленник сорвал навесной замок и похитил все заготовленное мясо. Потерпевшей причинен ущерб в размере 10 350 рублей.

Такой же случай произошел и с другой жительницей этого же села. Из кладовки неизвестным были похищены все съестные запасы на зиму. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Оперативниками уже установлен один из подозреваемых — им стал 31-летний неоднократно судимый и не желающий работать мужчина. Кражи он совершил, чтобы найти для себя пропитание и деньги для покупки алкоголя.

У жительницы села Харбалах Таттинского района с летней веранды украли 10 кг говядины стоимостью около 5000 рублей. Полицейские установили, что 44-летний ранее судимый односельчанин, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в дом, взломав входную дверь. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В Якутске у жительницы 17 квартала пропали продукты питания, которые она хранила в ящике за окном. Сотрудники уголовного розыска установили личности похитителей — ими оказались молодые люди в возрасте 17 лет и 21 года. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Кража».