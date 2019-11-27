2019-11-27T04:07:12+03:00
Общество

АЛРОСА продала бриллианты на 4,8 миллионов долларов

Аукцион прошел в США
Ольга Донская
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Это второй по счету аукцион в США.Это второй по счету аукцион в США.Фото: ЯСИА
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АЛРОСА провела аукцион по продаже бриллиантов собственного производства в США. Суммарная выручка составила 4,8 миллионов долларов.

Всего было продано 255 бриллиантов общим весом 435 карат. Это количество составило 80% представленного ассортимента.

- В частности, компания продала 21 бриллиант регулярных цветов, 73 фантазийных бриллианта оттенков Yellow, Pink и Purple, а также девять ювелирных сетов цветных бриллиантов общей массой 65 карат, которые были сформированы в зависимости от насыщенности цвета и оттенков, — сообщили в компании.

В аукционе принимали участие компании из США, Бельгии, Израиля, Китая, Индии, Гонконга и России.

Это был второй бриллиантовый аукцион АЛРОСА в Нью-Йорке в 2019 году, первый состоялся летом и завершился с выручкой в три миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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