2019-11-26T10:01:58+03:00
Общество

Долгострой сдан: в Якутске ввели в эксплуатацию жилой дом, который должен был быть готов еще в 2016 году

Стройка замерла из-за долго в общей сумме почти 48 миллионов рублей
Ольга Донская
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Минстрой республики выступил посредником в переговорах застройщика и энергетических компаний.Минстрой республики выступил посредником в переговорах застройщика и энергетических компаний.
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В Якутске сдан в эксплуатацию крупный долгострой – жилой дом на Автостраде 50 лет Октября. 12-этажный объект должны были сдать в эксплуатацию еще в 2016 году.

Однако у застройщика, компании «Строймонтаж-2002», из-за падения спроса на жилье возникли финансовые трудности и строительство замерло на завершающей стадии из-за долгов, накопившихся у компании перед ресурсоснабжающими организациями. Общая сумма долга составила порядка 48 миллионов рублей. Стоит отметить, что и застройщик, в свою очередь, недополучил за уже предоставленную потребителям продукцию более 60 миллионов рублей.

С 2018 года министерство строительства республики и республиканское управление Госстройжилнадзора помогли компании-застройщику и участникам долевого строительства, оказавшимся в заложниках возникшей ситуации.

Минстрой республики стал посредником в переговорах между ООО «Строймонтаж-2002» и ресурсоснабжающими организациями АК «Якутскэнерго» и АО «Водоканал».

Серия переговоров завершилась успешно. Представители строительной компании смогли договориться о реструктуризации задолженности и получении разрешения на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения. 389-квартирный дом был подключен к водо- и теплоснабжению, а 22 ноября текущего года окружная администрация Якутска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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