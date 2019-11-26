В Якутии открыли самый крупный мост: его строили четыре года

В Якутии в эксплуатацию ввели самый крупный мост через реку Марха. Объект возвели на 756-м км федеральной дороги «Вилюй» в Нюрбинском районе.

В торжественном открытии приняли участие Глава Якутии Айсен Николаев, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Туриев, депутаты Государственной Думы Федерального собрания Александр Васильев, Сергей Тен, Федот Тумусов, народные депутаты республики, общественники, жители Нюрбинского района.

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- Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны, – сказал Айсен Николаев.

Также Ил Дархан отметил, что мост станет первым звеном в каскаде мостовых переходов на трассе «Вилюй».

В скором времени начнется проектирование четырёх мостовых переходов через реку Вилюй, самый крупный из которых возведут в Верхневилюйском районе. По нему проектные работы стартуют уже в 2020 году. Ориентировочно длина моста составит 1,7 км, а протяженность подходов – 20 км. Строительство этих объектов обеспечит круглогодичное автомобильное движение от Якутска до Мирного.