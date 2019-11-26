Мэрия Якутска смогла добиться выделения 458 га земли для многодетных семей

Мэрия Якутска смогла добиться перевода 458 гектаров земель лесного фонда в земли сельхозназначения. Это значит, что на участки по Вилюйскому, Маганскому и Намцырскому трактам могут претендовать многодетные семьи – сегодня в очереди стоят более 6 тысяч семей.

- Семь лет этот вопрос никак не двигался с места, но нам менее чем за год удалось сделать значительный шаг для того, чтобы помочь нашим многодетным семьям обрести свой земельный надел, — написала на своей странице в Instagram Сардана Авксентьева.

Распоряжение о переводе земель с лесного до сельхозназначения вышло 21 ноября, когда участки перейдут в муниципальную собственность эту территорию выделят многодетным семьям.

По словам Авксентьевой работы предстоит еще немало.

- Понимаю, что этой земли тоже хватит далеко не всем, но мы обязательно продолжим начатую работу. Не забываем об инфраструктуре участков, их электрификации и газификации. Словом, работы еще предстоит достаточно много, — написала глава города.