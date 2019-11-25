2019-11-25T12:26:55+03:00
Общество

В Якутии заработала ледовая переправа «Хатассы – Павловск»

Автозимник республиканского значения открыт для автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн
Нинель ГУСЕВА
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Ожидается, что движение машин массой до 20 тонн на участке "Хатассы-Павловск" откроется 20 декабря.Ожидается, что движение машин массой до 20 тонн на участке "Хатассы-Павловск" откроется 20 декабря.
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25 ноября заработала ледовая переправа республиканского значения «ХатассыПавловск». Минимальная толщина льда на Лене составляет 38 см.

Уже установлены дорожные знаки, устроены подходы к ледовой переправе и трассировка до переправы. Пока автозимник открыт для автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн. Открытие ледовых переправ в республике осуществляется по приказу Минтранса Якутии согласно примерному графику.

Ожидается, что движение машин массой до 20 тонн на участке "Хатассы-Павловск" откроется 20 декабря, до 30 тонн – 28 декабря, до 40 тонн – 6 февраля.

Сроки открытия ледовых переправ могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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