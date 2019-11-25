«Свет над Арктикой» стало лучшим шоу в России

Театрализованное представление «Свет над Арктикой», которое было показано 27 сентября, в День государственности Якутии., признали победителем в номинации «Лучший театрализованный праздник государственного значения» Национальной премии «Театр масс».

Премия учреждена Международным союзом деятелей эстрадного искусства при поддержке Министерства культуры РФ. Награду якутяне получили 22 ноября в Московском доме общественных организаций. Якутский проект был представлен среди 63 других из 27 регионов России.

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В представлении были задействованы лучшие творческие коллективы республики: ведущие театры,более десяти известных хореографических коллективов, в том числе юные воспитанники спортивного клуба «Виолетта», «Бриллианты Якутии» и «Эрэлчээннэр». В шоу были использованы видеоролики, созданные воспитанниками IT-школы Алексея Илларионова и группы компаний «Кэм», созданные по мотивам сериала «Игра престолов».

Организаторами мероприятия выступили Арктический государственный институт культуры и искусств, Северный форум и Министерство культуры и духовного развития республики.

Художественный руководитель проекта – народный артист РФ Андрей Борисов, автор сценария – Татьяна Егорова, режиссёры – Руслан Тараховский, Мария Маркова и Галина Карасёва.

В шоу приняли участие около 1300 артистов, а зрителями грандиозного представления стали около четырёх тысяч человек.