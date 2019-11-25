Конкурс на лучший соус и Якутск глазами иностранцев: что нас ждет на фестивале «Зима начинается с Якутии»:

В Якутии в шестой раз пройдет фестиваль «Зима начинается с Якутии», организаторы мероприятия рассказали про события, которые пройдут с 25 ноября по 1 декабря по всей республике. Одним из новых мероприятий станет конкурс на приготовление нового соуса для мяса и рыбы.

В этом году фестиваль начнется раньше, чем обычно, уже 25 ноября дали старт некоторым мероприятиям. Нововведениями в этом году станет фестиваль подледной рыбалки мунха, который пройдет в Намском районе. Все желающие смогут увидеть процесс, а на следующий день отведать блюда из добытого карася в одном из ресторанов Якутска. Также пройдет фотоконкурс для иностранных студентов, которые учатся в Якутске, на данный момент получено 15 заявок. Цель конкурса - в назначенный день, за три часа сфотографировать Якутск глазами иностранца.

Участник соревнований по северному многоборью.

Ну а гвоздем фестиваля станет конкурс на создание фирменного соуса для мяса и рыбы, который в будущем будет выставлен для внешнего рынка.

Также, планируется приезд Александра Химушина, родом из Якутии. Он уехал в большое путешествие из республики 20 лет назад, начал свой проект «Мир в лицах». Работы Александра о коренных народах мира, его экспозиции были представлены в штаб-квартире ООН, также планируется выставка его работ в ЮНЕСКО.

Ну, а теперь мы расскажем о Топ-5 мероприятий, которые стоит посетить. 1 декабря в ЦСП «Триумф» пройдет праздник Строганины, где участники должны быстрее и красивее всех нарезать рыбу.

На площади Орджоникидзе появятся ледовые скульптуры в рамках конкурса «Бриллианты Якутии». С 29 по 30 ноября пройдет детский конкурса талантов «Бриллиантовые нотки». 30 ноября в ДЮСШ №1 стартуют Игры народов севера.

Кульминацией фестиваля станет зажжение 1 декабря первой в стране новогодней елки.