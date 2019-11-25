2019-11-25T04:17:22+03:00
Спорт

Спортсмен из Якутии стал чемпионом мира по карате

Турнир проходил в Японии
Ольга Донская
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Тренер двух чемпионов - Георгий Козанашвили.Тренер двух чемпионов - Георгий Козанашвили.
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Воспитанник нерюнгринской школы по киокусинкай каратэ Глеб Аксенов стал чемпионом мира в Токио. Спортсмен соревновался с ребятами до 14 лет, в категории до 55 килограмм.

Японскую бронзу, в категории до 50 килограмм, завоевал также каратист из Нерюнгри - 12-летний Богдан Литвиненко. Тренер двух чемпионов Георгий Козанашвили.

Чемпионат мира проходил в столице Японии с 22 по 24 ноября. В соревнованиях приняли участие больше тысячи спортсменов из 25 стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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