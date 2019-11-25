"Он бы сегодня умер": история постояльца одного из пансионатов для пожилых в Якутске

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Якутии совместно с министерством труда и социального развития республики получили жалобу о плохой организации питания в пансионате для инвалидов и пожилых «Алгыс». 22 ноября проверяющие выехали проинспектировать объект.

«Алгыс» находится в трехэтажном отдельном здании, в которое переехал более двух месяцев назад. На момент проверки всего в пансионате числилось 32 человека. Во время общения с жильцами жалоб на питание не поступило, но несколько человек попросили увеличить порции. При проверке повара и его помощника стало известно, что их медицинские книжки забрали представители Роспотребнадзора, приходившие на проверку за неделю до проверки, а паспорта они оставили дома.

Условия у постояльцев простые: в палате размещаются от 1 до 4 человек, у всех есть свои кровати, тумбочки, в некоторых комнатах есть телевизоры, почти в каждой есть отдельный санузел, но душ у всех общий, один на весь этаж.

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Во время осмотра палат, в одной из них был обнаружен лежачий больной - мужчина Б. Внешний вид у него был очень болезненным и истощенным. Медбрат пансионата рассказал, что мужчина поступил более двух месяцев назад из больницы после инсульта, при поступлении у него на теле уже имелись пролежни, которые за время нахождения в пансионате стали ещё больше. По словам медбрата мужчина питался с трудом, а в последние 3 дня и вовсе перестал есть. По словам работника «Алгыс» он три дня назад вызывал скорую помощь, но приехавшие по вызову медики велели вызвать участкового врача. Через день по вызову пришёл участковый врач, который назначил лечение, но направление на госпитализацию не выписал. Медбрат уверяет, что он ежедневно обрабатывает рану, но улучшения нет, и лучший выход - это госпитализация, так как его состояние ухудшается на глазах.

В день выезда омбудсмена и Минтруда медбрат снова ждал участкового врача. Скорую он вызывать уже не хотел, поскольку диспетчеры постоянно ругаются и отказывают в приеме вызова.

Тогда проверяющие решили сами позвонить в «03», где также выслушали недовольства о бесполезности вызова, что человека зря вывезут, так как в больнице его не примут, а обратно транспортировать карета скорой не обязана. Ещё одним условием приема вызова, с того конца «провода», было озвучено, что по договоренности с больницей больного могут принять.

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«Поторговавшись» с диспетчером, вызов был принят, но ожидание медиков составило около полутора часов. По приезду работники скорой начали сомневаться в необходимости перевозки мужчины в больницу. На вопрос: «Может ли человек в таком состоянии оставаться в пансионате и что с ним может случиться?», врач затруднился ответить и уже задумался каким образом можно оформить направление, чтобы оно как-то подействовало на врачей приемного покоя, и он был принят в стационар.

Итак, было принято решение переписать направление участкового врача. С «новым» направлением и с напутствиями упросить госпитализировать, больной был погружён в карету скорой помощи и вместе с работником пансионата вывезен в сторону РБ-2.

Омбудсмен, беспокоясь за больного, дозвонилась до больницы, чтобы узнать приняли его или нет. Дежурный врач «отчитал» за направление больного без соответствующих показаний.

- Мы принимаем экстренных больных, а он после инсульта. Пролежни - это не показатель для госпитализации. За ним уход нужен!» - сказала дежурная.

В 19:16 часов вечера дежурный врач приемного покоя РБ-2 сообщила, что у больного обнаружен инфаркт и его срочно госпитализировали в кардиологию.

- Если бы вы его не привезли, он бы сегодня умер, - сказала она.