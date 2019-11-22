2019-11-22T14:32:40+03:00
Происшествия

В Якутии 14-летняя школьница погибла от смартфона, который заряжался в ванной

По версии следствия, девочка получила смертельный удар током
Нинель ГУСЕВА
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Все обстоятельства трагедии предстоит установить следователям.Все обстоятельства трагедии предстоит установить следователям.Фото: Архив "КП"
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В Ленском районе Якутии 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной. Трагедия произошла вечером 21 ноября.

Как сообщила «КП в Якутии» старший помощник руководителя следкома Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, тело девочки в ванной комнате обнаружили родители.

Приехавшие на место сотрудники следственно-оперативной группы нашли на теле школьницы характерное повреждение. По мнению специалистов, с высокой вероятностью это след от ожога из-за поражения электрическим током.

К электрической розетке в ванной комнате был подключен удлинитель, а к нему – зарядное устройство, корпус которого был деформирован, для мобильного телефона. Также следователи нашли и сам смартфон – он лежал на кромке ванны с оплавленным корпусом.

Сейчас по факту смерти школьницы проводится процессуальная проверка, в ходе которой следователи выяснят все обстоятельства произошедшей трагедии. Установить причину смерти поможет судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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