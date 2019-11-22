2019-11-22T07:46:08+03:00
Общество

Почтальон из Якутии за 10 дней в одиночку преодолел 350 км, чтобы жители дальних сел получили письма и пенсии

Афанасий Полятинский доставил 97 кг корреспонденции жителям десяти населенных пунктов
Нинель ГУСЕВА
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За 10 дней пути Афанасию удалось поспать в кровати всего два раза.За 10 дней пути Афанасию удалось поспать в кровати всего два раза.Фото: Социальные сети
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27-летний начальник почтового отделения из якутского поселка Сангар Афанасий Полятинский преодолел 350 км, чтобы жители дальних сел получили пенсии, письма и газеты вовремя. Часть пути мужчина прошел пешком.

Площадь расположенного в северной части Центральной Якутии Кобяйского района - 107,8 тысяч км². Самое отдаленное село — Сайылык — находится в 350 км от Сангар. Во время ледохода дороги размывает, да так, что проехать по ним невозможно.

Все возможные варианты с транспортом были на тот момент недоступны. У администрации района есть вездеход, на котором планировалось проехать часть пути, но в это время вездеход стоял на ремонте. Самолётом тоже не вариант: взлётно-посадочная полоса рядом с сёлами – это просто поле, пока земля не просохнет, туда не летают. Поэтому Афанасий сгрузил с корреспонденцию в рюкзак (он потянул на 97 кг), взял с собой запасную одежду, ружье (мало ли что), и отправился в путь.

Первые 30 км, до села Кальвица, мужчина шёл по льду реки, по колено в воде. Кругом лес, озера, ручьи, болота, пески. С собой Афанасий взял пятиметровую палку – с ней в болотах не утонешь.

В Кобяйском районе - 23 населённых пункта, самый дальний - в 350 км от райцентра.

В Кобяйском районе - 23 населённых пункта, самый дальний - в 350 км от райцентра.

- Всего я обошел 10 сел. В одну сторону путь занял 10 дней. Но я не всю дорогу пешком передвигался: там, где это было возможно, меня подвозили на тракторах — где-то администрация транспорт выделит, где-то местный житель подбросит, а где и друг поможет. Где-то весь путь между поселками пройдешь, где-то часть пути проедешь. Рассказывать-то особо нечего: один раз промок, вот и все приключения, — рассказал Афанасий Полятинский порталу «Гордость России».

По словам пресс-секретаря Якутского филиала «Посты России» Марии Гороховой, в столице республики со дня на день ждут документ от проекта «Гордость России», на основании которого будут ходатайствовать о награждении сотрудника почетной грамотой. Сам Афанасий немного в шоке от свалившейся на него славы. Говорит, что после публикации ему поступило множество восторженных отзывов от коллег.

Сюжет о 27-летнем начальнике почтового отделения из поселка Сангар вошел в очередной выпуск передачи «Вечерний Ургант». «Почтальон пешком доставил 97 килограммов почты в труднопроходимые места района, преодолев путь в 350 километров. А вот был бы мост через Лену — за 40 минут бы управился», — отметил Иван Ургант.

Как рассказала «КП в Якутии» экс-сотрудница Сангарского отделения Почты России Светлана Беркутова, из-за особенностей местности такие путешествия почтальонов в этом районе – обычное дело. Каждый год майская распутица ставит сотрудников почты в непростые условия: они знают – пенсионеров в отдаленных селах много, а банкоматов там нет. Вот и приходится выкручиваться: и пускаться в плавание между льдинами, и пешком ходить десятки километров, и договариваться с главами местных наслегов. Надо отдать им должное – они всегда найдут способ помочь: чтобы жители труднодоступных сел вовремя получили пенсии, письма и газеты, они встречают на дороге, трактора и лодки бесплатно предоставляют, за горючее денег не берут.

Поступок Афанасия руководство Якутского филиала «Почты России» оценило по достоинству. По словам руководителя филиала Петра Попова, для Сангарского отделения купят вездеход «для доставки почты в условиях бездорожья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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