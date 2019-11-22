Где на самом деле самое холодное место в мире? Это покажет проект «Покорители холода»

В прошлом году в Верхоянске был дан символический старт международному проекту «Покорители холода», официальный запуск пройдет в январе 2020 года. Руководителем этой необычной кампании стал Вячеслав Ипатьев. Проект поддержала министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких и Государственное Собраниие (Ил Тумэн).

Идея проекта – поиск самого холодного места на территории Якутии. По подсказке метеорологов и на основании результатов космосъемки будут определны места, где теоретически должно быть не просто холодно, а очень холодно. Для начала решено провести сравнительные замеры в Верхоянском и Оймяконском районах, между которыми уже много лет ведется спор за звание Полюса холода.

Первый этап проекта начнется в середине января 2020 года и продолжится, по замыслу организаторов, минимум десять лет с расчетом на то, что с каждым годом будет прибывать все больше туристов, желающих испытать себя.

Конечной целью проекта должно стать оживление туристической деятельности в Якутии и вывод республики на международную арену как места экстремального туризма.