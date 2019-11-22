Вынесен приговор жителю Якутска за мошенничество: мужчина обманул 34 человека, продав им чужие квартиры

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя, который совершил 34 эпизода преступления по статьям «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», «Мошенничество, в крупном размере» и «Причинение имущественного ущерба».

ООО «Теплосервис» строила жилой комплекс «Северянка», который состоял из шести жилых домов на 7 км Покровского тракта. К слову, стройка одного из блоков шла на не предназначенной для этого земле. Дома возводились за счет денег граждан, заключивших договор инвестиционной деятельности и долевого участия.

Далее подсудимый и директор предприятия решили продавать квартиры по второму кругу, заведомо зная, что заветные квадраты не буду переданы второй волне покупателей. Продажей чужих квартир занимался подсудимый, им же были подготовлены все необходимые договоры.

Кроме этого, при заключении договоров инвестиционной деятельности был скрыт факт отсутствия разрешительной документации на один из земельных участков, впоследствии один из строящихся блоков был снесен как самовольная постройка.

От преступных действий подсудимого пострадало 34 человека, которые потеряли более 39 миллионов рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении директора ООО «Теплосервис» выделено в отдельное производство и находится в производстве суда.