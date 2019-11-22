Алмаз-матрешка останется на родине: АЛРОСА решила не продавать уникальный камень

В начале октября в Нюрбинском ГОК в Якутии компания «АЛРОСА» добыла редкий и необычный алмаз, в котором свободно перемещается еще один алмаз. Его уже ласково окрестили «матрешка».

В компании было принято решение оставить необычный камень в своей коллекции редких находок, в которую уже вошли алмаз в форме черепа и алмаз с формой футбольного мяча. Все редкие находки «АЛРОСА» не предназначены для продажи, подчеркнули в компании.

Алмаз-матрешка – первый в истории камень такой формы, обычно в подобных случаях одни минералы замещаются другими без образования полости. В то же время в алмазах бывают некрупные газожидкие включения, но пустоты такого объема в кристаллах еще никогда не встречались.

Возраст «камня в камне», по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет. Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8×4,9×2,8 мм. Установлено, что объем внутренней полости составляет 6 мм3, а объем внутреннего кристалла — 1,6 мм3 с расчетным весом 0,02 карата (0,004 грамма). Внутренний алмаз имеет таблитчатую форму и размеры 1,9×2,1×0,6 мм.

Ученые Научно-исследовательского геологического предприятия АЛРОСА выдвигают различные гипотезы происхождения этого алмаза. На сегодняшний день наиболее вероятной считается версия о том, что оба алмаза — и внутренний, и внешний — образовались в одно время.

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