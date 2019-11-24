Росавтодор утвердил проект моста через реку Лена

Росавтодор изучил проект строительства моста через реку Лену в Якутии и одобрил его, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. По словам министра проект понравился ведомству и его рассмотрят достаточно оперативно, после передачи от Росавтодора.

На строительства моста через Лену планируется потратить 82,9 млрд рублей, в том числе 47,8 млрд руб. из федерального бюджета. По словам главы Якутии Айсена Николаева, при начале работ в 2020-м проект может быть завершен к 2025 году.

В 2014 году строительство Ленского моста отложили из-за начала строительства Крымского моста. Спустя четыре года проект включили в разработанный Минэкономразвития план развития инфраструктуры.

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