Якутские школьники будут петь сокращенную версию гимна страны

Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров разъяснил в Instagram своего ведомства условия исполнения гимна школьниками Якутии. Школы могут сами выбирать петь гимн каждый день или раз в неделю, на линейке.

- Хотелось бы дать разъяснение — ежедневное исполнение (прослушивание или пение) рекомендуется проводить в классах перед началом первого урока, учитывая двухсменное обучение, при этом правилами исполнения гимна допускается и сокращенное исполнение. По решению самих образовательных организаций возможно полное исполнение гимна только в начале учебной недели на торжественной линейке, — написал министр.