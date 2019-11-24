2019-11-24T05:55:39+03:00
Общество

Якутские школьники будут петь сокращенную версию гимна страны

Школы сами будут выбирать исполнять гимн ежедневно или раз в неделю
Ольга Донская
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Айсен Николаев с учениками школы №5.Айсен Николаев с учениками школы №5.Фото: ЯСИА
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Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров разъяснил в Instagram своего ведомства условия исполнения гимна школьниками Якутии. Школы могут сами выбирать петь гимн каждый день или раз в неделю, на линейке.

- Хотелось бы дать разъяснение — ежедневное исполнение (прослушивание или пение) рекомендуется проводить в классах перед началом первого урока, учитывая двухсменное обучение, при этом правилами исполнения гимна допускается и сокращенное исполнение. По решению самих образовательных организаций возможно полное исполнение гимна только в начале учебной недели на торжественной линейке, — написал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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