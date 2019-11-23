2019-11-23T07:09:23+03:00
Звезды

Победить в «Поединке»: якутянка Валерия Миронова прошла в следующий этап шоу «Голос»

Решение в ее пользу принял наставник Валерий Меладзе
Нинель ГУСЕВА
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Девушка победила на этапе «Поединки».Девушка победила на этапе «Поединки».Фото: кадр с видео
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Якутянка Валерия Миронова участвует в вокальном телешоу «Голос». 22 ноября девушка победила на этапе «Поединки», где два представителя одной команды соревнуются друг с другом, а в следующий тур проходит лучший по мнению наставника.

Вместе с Романом Волозневым Валерия исполнила песню «Ты скажи». Выбор наставника пал на Валерию. «Просто потрясающе звучал тембр, такой бархат», — похвалила Валерию певица Полина Гагарина.

21-летняя Валерия Миронова родом из поселка Нижний Куранах, что в Алданском районе. Слепые прослушивания, где девушка исполнила песню Леди Гага, прошла успешно: к ней повернулись все 4 наставника. Якутянка сказала, что хотела бы поработать с Валерием Меладзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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