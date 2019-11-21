Увернулись: в Якутске новая стоимость шоферской комиссии начнет действовать с января 2020 года

В социальных сетях распространяют информацию о повышении стоимости прохождения медосмотра для получения шоферской справки. В обследование введут новый пункт – выявление хронического употребления алкоголя.

Как сообщили якутской редакции КП коллеги из Красноярска стоимость медосмотра буквально взлеттт с 1250 рублей до 8000. Помимо цен, изменения коснутся и мест прохождения - тест можно будет сдать только в одном месте вместо нынешних доступных нескольких десятков. Корреспондент в Красноярске только со второго раза смог пройти в здание медосмотра, настолько много людей стоят в очереди за справкой по старой цене.

В Якутии же пока царит спокойная обстановка. Редакция КП в Якутии взяла комментарий у директора одной из столичных автошкол.

- Повышение тарифа на шоферскую справку ожидается примерно с января 2020 года так как им необходимо приобрести реагенты на анализ крови на СДТ тест (выявление хронического употребления алкоголя) и произвести расчет тарифов. Все шоферские справки с 2020 года будут выдаваться в Наркодиспансере, так как там находится лаборатория, - сказал директор.

То есть, вырисовывается следующая картина – будущий автомобилист приходит в наркодиспансер, оплачивает нужную сумму, сдает анализ мочи и крови, а через три дня подходит повторно и получает заветную справку. Или не получает. Стоимость прохождения специалистов будет названа позже.