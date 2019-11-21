2019-11-21T10:48:47+03:00
Общество

АЛРОСА выплатит штраф за загрязнение реки Ирелях по решению Верховного суда России

Компания все же выплатит штраф размером 50 тысяч рублей
Ольга Донская
Поделиться:
Место разрушения дамбы.Место разрушения дамбы.
Изменить размер текста:

18 ноября Верховный суд России отказал АЛРОСА в удовлетворении кассационной жалобы на привлечение к административной ответственности и штраф, назначенный представителями Минэкологии Мирного за нарушение условий водопользования.

Экологическая катастрофа произошла в августе 2018 года на прииске „Водораздельные галечники“ Мирнинского ГОКа в котором промывали алмазоносные пески. Сточная вода из установки сливалась в илоотстойник, в котором, как оказалось, с южной стороны была разрушена стена дамбы шириной 12 метров примерно в 9,37 км от устья реки Ирелях. Через разрушенную часть илоотстойника сточная вода поступала в реку прерывистыми пятнами мутной воды.

За загрязнение воды АЛРОСА выписали штраф 50 тысяч рублей, тогда компания обратилась в Арбитражный суд, который оставил судебные акты без изменения, после отказа представители АЛРОСА обратились в Верховный суд РФ.

- Судья Верховного суда РФ Анатолий Першутов, изучив жалобы и принятые по делу судебные акты, оснований для удовлетворения не установил. В передаче кассационной жалобы для рассмотрения на судебном заседании по экономическим спорам Верховного суда отказано, — сообщили в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День логопеда 2020: история и традиции международного праздника
Каждую осень свой профессиональный праздник отмечают специалисты, корректирующие дефекты речи у детей и взрослых. Международный день логопеда в 2020 году будет праздноваться в России и других странах
Новости 24