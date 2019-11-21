АЛРОСА выплатит штраф за загрязнение реки Ирелях по решению Верховного суда России

18 ноября Верховный суд России отказал АЛРОСА в удовлетворении кассационной жалобы на привлечение к административной ответственности и штраф, назначенный представителями Минэкологии Мирного за нарушение условий водопользования.

Экологическая катастрофа произошла в августе 2018 года на прииске „Водораздельные галечники“ Мирнинского ГОКа в котором промывали алмазоносные пески. Сточная вода из установки сливалась в илоотстойник, в котором, как оказалось, с южной стороны была разрушена стена дамбы шириной 12 метров примерно в 9,37 км от устья реки Ирелях. Через разрушенную часть илоотстойника сточная вода поступала в реку прерывистыми пятнами мутной воды.

За загрязнение воды АЛРОСА выписали штраф 50 тысяч рублей, тогда компания обратилась в Арбитражный суд, который оставил судебные акты без изменения, после отказа представители АЛРОСА обратились в Верховный суд РФ.

- Судья Верховного суда РФ Анатолий Першутов, изучив жалобы и принятые по делу судебные акты, оснований для удовлетворения не установил. В передаче кассационной жалобы для рассмотрения на судебном заседании по экономическим спорам Верховного суда отказано, — сообщили в суде.