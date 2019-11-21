2019-11-21T08:02:20+03:00
Происшествия

В Якутии в пожаре погибла мать с трехлетним ребенком

Бабушка смогла самостоятельно выбраться из огня
Ольга Донская
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Дом на улице Ивановой. Он полностью сгорел.Дом на улице Ивановой. Он полностью сгорел.
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Ранним утром 21 ноября в якутском городе Нюрба на улице Ивановой загорелся частный деревянный дом. В нем жила семья из трех человек – бабушка, ее дочь 1993 года рождения и внучка 2016 года рождения.

В огне погибли мать и ребенок. Бабушка сумела сама выбраться из огня, но сейчас она находится в хирургическом отделении Нюрбинской центральной районной больницы с отравлением угарным газом.

По данному сообщению, выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе со следователем Следственного комитета и сотрудники МЧС. Сейчас проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для установления причин произошедшего.

В рамках процессуальной проверки для установления причин смерти женщины и ребенка будут поведены судебно-медицинские экспертизы. В целях установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Дом сгорел полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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