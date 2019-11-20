Ограбление по-якутски: в Аллаиховском районе у местных украли рыбу и снегоход

В полицию Аллаиховского района Якутии обратились два местных жителя – у одного из них украли снегоход, а у другого – три мешка рыбы чир.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейский нашел тайник, в котором хранилась похищенная рыба. Неизвестные спрятали ее в заброшенном сарае на берегу реки Индигирка. Вскоре сотрудники полиции установили личности причастных к краже и угону, ими оказались 19-ти и 31-летний мужчины. Подозреваемых задержали… в тундре, где они пытались скрыться от розыска.

Задержанные признались, что похитили снегоход, взломав замок на двери гаража жителя поселка. Затем из кладовки, расположенной недалеко от гаража, прихватили еще и рыбу, которую потом запланировали продать.

Тайник с украденной рыбой.

- Мужчины наивно полагали, что на 125 тысячах квадратов территории, которую обслуживает единственный оперативник, их не скоро найдут, — сказали в пресс-службе МВД.

Возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и статье «Кража». Все похищенное изъято и возвращено владельцам.