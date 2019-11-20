В Якутии в течении 15-ти дней пройдет декада Олонхо

В Якутии 25 ноября стартует декада Олонхо. За 15 дней по всей республике пройдут несколько десятков культурных и образовательных мероприятий, посвященных Олонхо, которые закончатся 10 декабря.

Торжественное открытие декады пройдет в Якутске 25 ноября в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского. Там же будут вручены национальные премии в области сохранения и распространения эпического наследия.

В следующие дни состоятся и другие увлекательные и зрелищные мероприятия: проект «Ыалга оло холоо ун» (сказитель Гаврил Спиридонов), фестиваль исполнителей Олонхо «Уруйдан, улуу оло хобут!», выездные спектакли Театра юного зрителя в школах города и пригорода, творческая коллаборация для молодежи «В мир Олонхо», спектакли, конференции, семинары, презентации книг и многое другое.

Впервые по всей республике пройдет «Диктант Олонхо», в котором могут участвовать все желающие. Этот проект даст возможность всем желающим прикоснуться к эпическому тексту Олонхо.