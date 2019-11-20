Белым медведицам устроят праздник: Услада и Харчаана отметят день рождения

В Ленинградском зоопарке живут две белые медведицы – долгожительница Услада и молоденькая Хаарчаана. Обе родились в ноябре, и сотрудники зоопарка решили устроить им совместный день рождения, который пройдет 1 декабря.

Услада отметит 32-й день рождения, а Хаарчаана третий. Услада – долгожительница, мама 16-ти медвежат и родная бабушка Хаарчааны, которая родилась в 2016 году в якутском зоопарке «Орто Дойду».

- 1 декабря мы приглашаем вас на празднование сразу двух дней рождения - Услады и ее внучки Хаарчааны. Обе медведицы родились в ноябре, поэтому мы решили объединить два радостных события. Сотрудники зоопарка приготовили для посетителей интерактивную программу. Все желающие смогут поучаствовать в веселых играх и познакомиться с невероятными фактами из жизни северных хищников, - написали в официальном аккаунте зоопарка.

Хаарчаана - дочь известной якутской пары белых медведей Колыманы и Ломоносова.Фото: Социальные сети