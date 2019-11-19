Молодой футболист из Якутии дебютировал в Футбольной национальной лиге

Воспитанник якутской детской команды «Пульс», сегодня играющий за московский клуб «Чертаново» в Юношеской лиге России, дебютировал в Футбольной национальной лиге. Артем Соколов сыграл за команду в возрасте 16 лет.

На Футбольной лиге в матче 24-го тура «Чертаново» встретились с командой «Химки».

Карьера Артема началась в мархинском клубе «Пульсе» под руководством заслуженного тренера Якутии Василия Ивочкина. После череды побед на региональном и всероссийском уровне в составе мархинского коллектива, спортсмен перешел в юношескую команду «Чертаново». По итогам первого круга ЮФЛ команда якутянина занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

В нынешнем сезоне 16-летний Артем уже провел 11 матчей за московский клуб, в которых забил 6 голов и передал 3 результативные передачи. На сегодня атакующий полузащитник оценивается в 100 тысяч евро.