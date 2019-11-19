Сколько стоит «машина-Франкенштейн»: как гонщики из Якутии намерены выжить в джунглях Малайзии

RainForest Challenge в Малайзии – это 10-дневная гонка по сложнейшим трассам в джунглях. Сплошной экстрим в компании сильнейших гонщиков мира. В этом году под стартовым номером 106 на трассу впервые выйдет команда Якутии.

В 2019 года Россию на RainForest Challenge представят три команды. Редакция «КП в Якутии» узнала у земляков Ивана Ганачевского, Александра Слепцова и Дмитрия Белолюбского, сколько стоит подготовить машину-франкенштейна, как проходят соревнования и почему главная цель гонки – выживание?

Сколько стоит «машина-Франкенштейн»?

Rainforest Challenge – всемирно известная и одна из самых тяжелых гонок на планете, которую организует легенда мирового офф-роуда Луис Ви. Соревнования проводятся уже 20 лет при поддержке правительства Малайзии. Трассы прокладываются в джунглях: ехать придется по скалам, глине, песку, горным ручьям и рекам с большим перепадом высот.

Во многом поэтому авто для гонки – одна из главных составляющих победы. Главные критерии в сборке идеальной машины – надежность и проходимость. Якутяне собрали свой внедорожник сами.

На сборку авто у команды ушло два года и два миллиона рублей. Фото: Proдвижение.

- Любителей RFC в Якутии немного – порядка пятидесяти человек. Это направление пришло к нам относительно недавно, 3 года назад. Сегодня в республике есть 10 специально собранных для таких гонок спортивных машин. Свою мы строили два года. Все запчасти взяты от разных марок. Подвеска одна, мотор другой, кузов третий. Также в «начинке» есть запчасти из японской военной техники. Кузов от небольшого джипа Suzuki Jimni, внутри 4-литровый мотор от Toyota, каркас делали сами, - говорит официальный представитель команды Александр Федоров.

Эта «машина-Франкенштейн» обошлась команде почти в два миллиона рублей. Собирать авто участникам команды помогали друзья и знакомые: если нужен был электрик или токарь, всегда кто-нибудь приходил на подмогу. Сборка шла по вечерам после работы, по выходным и в любую свободную минуту. Недостающие детали заказывали в местном магазине автозапчастей, прямиком из Японии.

Сейчас авто уже направляется в Малайзию. Путь неблизкий – сначала до Владивостока транспортной компанией, а потом на пароме в контейнере до конечной точки – Куала-Лумпура.

Всё своё вожу с собой

- Я ездил в Малайзию три года подряд – смотрел, как проводятся соревнования. Почти все действие происходит в джунглях. Участники и сопровождающие живут автономно, в передвижном лагере. У каждой команды весь скарб должен быть с собой: кровати, полевая кухня, тенты и много другое. Для дополнительной помощи нанимаются автомобили поддержки, которые перевозят всё от точки до точки. Стоимость этой услуги – 1500 долларов, - отмечает Александр Слепцов.

Суть гонки – выживание. Даже обыкновенная ночевка в джунглях опасна: местность кишит насекомыми, змеями и другими не самыми дружелюбными представителями фауны. Кроме «соседей», неудобства доставляет погода – частые дожди, из-за которых всё вокруг в грязи.

Да и сама 10-дневная гонка – то еще приключение! По словам Александра, в прошлом году одной из участниц женской команды из Колумбии лебедкой отрезало пальцы. Пришить обратно не смогли. Однако ничто не останавливает любителей экстрима со всего мира от участия в RFC.

Сами соревнования идут 10 дней. На официальном открытии в столице Малайзии Куала-Лумпуре команды представляют себя. Потом проходит брифинг, и сразу после него все направляются на трассу. Ее протяженность – около 1000 километров. Конечная точка каждый год выбирается разная.

Фото: Павел Усаченко.

Болота, леса, овраги и камни

Первые соревнования якутян прошли в августе 2015 году в Уссурийске, на одной из самых сложных серий в России – «Тропе тигра». Там они выступали на другой машине, улучшенном варианте Toyota Prado, и заняли шестое место из шестнадцати команд.

- Во время гонки мыслей нет. В голове стучит – не насобирать штрафов и уложиться в указанное время. Штрафы начисляются за задевание ленты, за каждую сбитую вешку и, конечно, за превышение лимита времени. Иногда бывает, что понимаешь – с этой трассой не справимся. В таких случаях предпочитаем не рисковать, чтобы не ломать машину, ведь 10 дней гонки – это не шутки, - делится Иван.

RFC – это очень динамичная гонка на короткие участки с элементами триала. На каждую секцию дается 15 минут. За это время команда должна успеть проехать все препятствия, развернуться и финишировать. Трасса – это болота, леса, овраги и камни. Последнее, пожалуй, самое сложное, потому что камни ломают машину. Бывает, что секции проходят на горных реках, на дне которых лежат валуны вполовину человеческого роста. Задача гонщиков – одновременно и сберечь машину, и прийти первым.

На "разведку" трассы дают всего 5 минут.Фото: Из личного архива героя публикации

По словам Ивана, если обычный человек увидит местность для соревнований, он даже представить себе не сможет, что тут можно проехать. Перед стартом участникам дают 5 минут на изучение трассы – один из участников команды бежит и запоминает самые опасные места.

В октябре организаторы Rainforest Challenge сами вышли на якутян и пригласили принять участие в гонке. По признанию самих спортсменов, это было для них очень неожиданно.

- RFC объединяет любителей экстрима, на соревнования съезжается множество людей. Из Якутии мы первые, и готовы проехать всю трассу, - улыбается Александр Федоров. - У RFC большой рейтинг и зрелищность. На международной арене в игру вступают большие спонсоры, и в дальнейшем мы планируем найти спонсоров для дальнейшего участия в гонках.

Rainforest Challenge-2019 пройдет в Малайзии с 28 ноября по 8 декабря.