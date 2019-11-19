Зачем России еще один супермост

Еще одному большому мосту в России быть! Владимир Путин наложил резолюцию «Ситуация созрела до реализации» на письмо главы Якутии Айсена Николаева. В нем тот рассказывал о проекте моста через Лену, который задумали еще в 1980-е.

Сейчас Якутия фактически разделена Леной на две части, причем различия между ними огромные. На правом берегу есть железная дорога — Амуро-Якутская магистраль, ведущая от БАМа на север. А на левом нет, зато есть столица республики Якутск и 600 тысяч человек.

Доехать на машине из одной части в другую нельзя. Не в том смысле, что долго придется ехать в объезд, а просто нельзя. Если только зимой за замерзшей реке. А так, если кто решил отправиться в Якутск на поезде, придется доехать до станции Нижний Бестях и занять очередь на паром, который часа за полтора доставит вас в Якутск. Если, конечно, время года подходящее — во время половодья судоходства тут небезопасно. В среднем стабильного сообщения с Якутском нет 152 дня в году.

Республика Саха (Якутия). На месте столкновения двух паромов, перевозивших автомобили по маршруту Якутск - Нижний Бестях, сентябрь 2019 г. Фото:Следственный комитет РФ/ТАСС

Это не просто неудобно, это делает ощутимо дороже любой продукт, который отправляют в Якутск с «большой земли».

Для моста уже есть место — примерно в 18 километрах выше Якутска по течению. Как говорят региональные власти, мост будет автомобильным. Изначально планировалась и железнодорожная часть, но по нынешним временам это привело бы к удорожанию проекта раза в два.

Для Якутии выгода от появления моста очевидна — регион по сути объединится. Но это проект вовсе не местного значения, а вполне себе федерального. Например, мост через реку позволит соединить трассу «Вилюй», ведущую в северные районы республики, и магистрали «Лена» и «Колыма». То есть три километра моста фактически заново откроют огромную территорию. И если из Москвы она кому-то может показаться ледяной пустыней, то они неправы.

- На этой территории расположены крупнейшие месторождения нефти и газа, алмазов, золота и сурьмы. Только разведанные запасы уже реализуемых в этой зоне ресурсных проектов оцениваются в 216 триллионов рублей, - заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Глава Якутии Айсен Николаев.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В перспективе мост через Лену обеспечит коридоры из Китая к Северному морскому пути и от Иркутска до Магадана. А уж сколько на этой территории «спящих» инвестпроектов, сейчас, наверно, не возьмется предсказать никто.

- Это пока все-таки скорее заявление о намерениях. Еще до начала строительства предстоит большая бумажная работа. «Протаскивание» проекта по чиновничьим кабинетам может занять годы, - считает транспортный эксперт Сергей Сигачев. - Все-таки это не Крымский мост, который был полностью государственным проектом. Там навалились всем миром и сделали. В случае с мостом через Лену речь сразу идет о государственно-частном партнерстве. То есть нужно соблюсти интересы и страны, и инвестора. Мы, кстати, до сих пор не знаем, кто это будет.

Раз есть инвестор, должна быть и его выгода. Предполагается, что вложения он будет возвращать за счет платного проезда. Грузовикам, а возможно, и автобусам, за проезд с одного берега на другой придется заплатить, для легковушек дорога будет бесплатной.

По поручению президента, проектом займется правительство страны. Если все пройдет без заминок, первые автомобили проедут по мосту в 2025-м.

Но у жителей Якутска уже праздник. Вчера, когда стало известно о решении президента, сотни человек собрались на осуохай — традиционный танец, чем-то похожий на хоровод, которым якуты отмечают праздничные события.