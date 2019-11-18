Боксер Василий Егоров стал серебряным призером чемпионата России

Заслуженный мастер спорта России Василий Егоров после выступления на чемпионате страны вернулся в Якутию. В Самаре спортсмен смог завоевать серебряную медаль, следующая цель – Олимпийские игры.

- Настроение после чемпионата России хорошее. Хотел взять «золото», но немного не хватило. Для меня это большой опыт, ведь на чемпионате России в категории 52 кг боксировал в первый раз. Будем работать, дорога на Олимп не кончается. Впереди планируются сборы в Киргизии, в феврале ждут контрольные спарринги, по итогам которых определится состав тех, кто поедет на олимпийский квалификационный турнир, который состоится в марте в Лондоне, — рассказал ЯСИА Василий Егоров.

На самарском ринге боксер провел пять боев, четыре из которых выиграл со счетом 5:0. В финале раздельным решением судей уступил поединок дагестанскому боксеру Расулу Салиеву.

Европейский турнир, распределяющий путевки на Олимпийские игры-2020, пройдет с 13 по 23 марта в Лондоне, а мировой – с 13 по 24 мая в Париже. Состав выступающей на них команды, как рассказал главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов, определится в феврале, целью Егорова стала подготовка к этим стартам и попадание в состав олимпийской сборной.