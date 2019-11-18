В Якутии идет первый этап строительства Жатайской судоверфи

В поселке Жатай идет первый этап строительства Жатайской судоверфи. Подрядчик объекта – ЛОРП, устанавливает фундамент блока корпусных производств.

Строительство достигает масштабных размеров – всего площадка развернута на 25 тысячах квадратных метров под шесть производственных пролетов. Сейчас идет работа по обустройству котлована, где из 100 тысяч кубов грунта выбрано почти 60 тысяч, из 1157 свай изготовлено 950, установлено — 770. Готовы к установке 20 ростверков, предстоит термостабилизация грунтов.

- Проектом прописана наклонная технология, в которой будет использовано около 18 км труб с хладагентом, чтобы обеспечить устойчивую термостабилизацию грунтов и здания, — сообщил ЯСИА директор АО «Жатайская судоверфь» Вадим Собко.

Весной начнутся засыпка и уплотнение грунтов, а за ними возведение каркаса здания и устройство бетонных полов. К концу 2020 года на площадке должен появиться готовый к установке оборудования контур здания блока корпусных производств. По плану первое судно ЛОРП на Жатайской судоверфи будет заложено в 2021 году.