2019-11-18T03:30:59+03:00
Спорт

Якутянка Алена Агафонова завоевала титул вице-чемпионки мира в категории фитнес-модель

Победный марш спортсменки начался с победы на соревнованиях в Ленинградской области
Ольга Донская
Поделиться:
В категории Алены выступало 17 спортсменок из разных уголков мира.В категории Алены выступало 17 спортсменок из разных уголков мира.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Якутянка Алена Агафонова завоевала титул вице-чемпионки на Чемпионате мира по бодибилдингу в Риге. Спортсменка взяла серебро в категории «Фитнес-модель» до 166 см.

Всего в категории выступило 17 девушек из Китая, Канады, Африки и других стран. В первом раунде жюри выбрали топ-6, которые затем продефилировали в купальниках и вечерних платьях.

Алена начала заниматься спортом в 2015 году, увлечение бодибилдингом постепенно превратилось в любимую работу – девушка отучилась на тренера и помогала строить тело мечты якутянкам. Идея выступать на соревнованиях пришла в январе 2019 года, а готовить будущую вице-чемпионку мира стал Антон Амелин.

Представительницы стран-участниц. Фото: Социальные сети

Представительницы стран-участниц.Фото: Социальные сети

Победное шествие Алены началось в сентябре 2019 года, тогда она стала абсолютной чемпионкой Ленинградской области по бодибилдингу в категории «Фитнес-модель», отметим, что для девушки это был первый опыт участия в соревнованиях. Через пару недель после первой победы, Алена завоевала бронзу на соревнованиях в Санкт-Петербурге, благодаря чему получила путевку на чемпионат страны. На чемпионате страны девушка попала в топ-4, помехой для получения медали стала…набойка. На дефиле в вечерних платьях новые туфли зацепились за подол, который пришлось освобождать вручную, но Алена не растерялась и одарила зал воздушным поцелуем и пошла дальше, покорять новые вершины.

- Мне не покорилась Россия, зато покорился Мир! Я безумно счастлива! Все подробности потом расскажу, а пока кушать!!!, - делится своей радостью Алена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Первое место заняла большая Россия, малая Россия – второе»: Донецкие каратисты рассказали о победе на чемпионате мира в Японии
В Донецк из Токио, где проходил девятый Кубок мира по каратэ KWF, вернулась сборная ДНР, которая впервые выступала как полноправный член Всемирной федерации Каратэномичи и завоевала 13 медалей, 10 из которых золотые![фото, видео]
Россия - Бельгия 16 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Россия - Бельгия 16 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 16 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матчотборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Новости 24
Студенты Якутского колледжа дизайна украсили стены подъездов жилого дома
Ансамбль из Якутии покорил Международный фестиваль «Интерфолк в России»
Инспекторы проверили состояние льда на реке Лена
В Якутске легковушка столкнулась с грузовиком
Не верьте: в социальных сетях Якутии распространяют информацию об изменениях в законе о рыболовстве
Юные шашисты из Якутии посоревновались со взрослыми в Японии
«Нет» поборам: в Якутии прокуратура проверила факт сбора денег у родителей для детского лагеря
В якутском благотворительном фонде «Харысхал» прошел День открытых дверей
В Покровске завершают строительство нового детского сада на 240 мест
«День молодого журналиста»: В Якутске студенты СВФУ встретились с выпускниками
На ледовых переправах Якутии установят видеокамеры
Все выплаты пострадавшим от прошлогоднего паводка в Якутии будут произведены до конца года
В пельменях от якутского предпринимателя нашли возбудителей сальмоннелеза
В Якутии родился 10-тысячный ребенок за год
Найденного в Якутии фламинго назвали Марха
В двух районах Якутии ближайшей ночью ожидается усиление ветра до 17 м/с
В одном из районов Якутии у горе-родителей отобрали четверых детей
Жители Мирнинского района задолжали энергетикам более 60 млн рублей
В пригороде Якутске пьяный мужчина прострелил родственнице обе ноги