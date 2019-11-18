Якутянка Алена Агафонова завоевала титул вице-чемпионки мира в категории фитнес-модель

Якутянка Алена Агафонова завоевала титул вице-чемпионки на Чемпионате мира по бодибилдингу в Риге. Спортсменка взяла серебро в категории «Фитнес-модель» до 166 см.

Всего в категории выступило 17 девушек из Китая, Канады, Африки и других стран. В первом раунде жюри выбрали топ-6, которые затем продефилировали в купальниках и вечерних платьях.

Алена начала заниматься спортом в 2015 году, увлечение бодибилдингом постепенно превратилось в любимую работу – девушка отучилась на тренера и помогала строить тело мечты якутянкам. Идея выступать на соревнованиях пришла в январе 2019 года, а готовить будущую вице-чемпионку мира стал Антон Амелин.

Представительницы стран-участниц.Фото: Социальные сети

Победное шествие Алены началось в сентябре 2019 года, тогда она стала абсолютной чемпионкой Ленинградской области по бодибилдингу в категории «Фитнес-модель», отметим, что для девушки это был первый опыт участия в соревнованиях. Через пару недель после первой победы, Алена завоевала бронзу на соревнованиях в Санкт-Петербурге, благодаря чему получила путевку на чемпионат страны. На чемпионате страны девушка попала в топ-4, помехой для получения медали стала…набойка. На дефиле в вечерних платьях новые туфли зацепились за подол, который пришлось освобождать вручную, но Алена не растерялась и одарила зал воздушным поцелуем и пошла дальше, покорять новые вершины.

- Мне не покорилась Россия, зато покорился Мир! Я безумно счастлива! Все подробности потом расскажу, а пока кушать!!!, - делится своей радостью Алена.