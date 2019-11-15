2019-11-15T12:13:14+03:00
Общество

#ДойтиДоШколы: какими дорогами дети идут за знаниями в Якутске

Нинель ГУСЕВАОльга Донская
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В школе №23 в две смены учатся около 1200 детей.В школе №23 в две смены учатся около 1200 детей.Фото: Нинель ГУСЕВА
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После убийства 9-летней Лизы Киселевой из Саратова в соцсетях запустили флешмоб #ДойтиДоШколы. Жители десятков российских городов рассказывают о небезопасных маршрутах, которыми ходят дети.

Редакция «КП в Якутии» решила присоединиться к акции и узнать, какими дорогами каждый день идут за знаниями маленькие жители столицы республики. Мы повторили путь учащихся городских школ №23 и 31.

Школа №23: алкоголь круглосуточно

Сегодня среднюю общеобразовательную школу №23 с углубленным изучением отдельных предметов посещают около 1200 детей. Обучение ведется в две смены.

В трехэтажное здание на улице Пояркова, 8/2 школа переехала в 1974 году. В 2017-м в соответствии с федеральными стандартами территорию обнесли забором. Внутрь можно попасть двумя путями: через калитку возле детского сада «Подснежник» и со стороны тупикового внутридомового проезда (продолжения улицы Халтурина), где расположены ворота и вторая калитка.

Из освещения - окна соседних зданий и фары машин. Фото: Нинель ГУСЕВА

Из освещения - окна соседних зданий и фары машин.Фото: Нинель ГУСЕВА

Подход к школьной калитке рядом с детсадом утром и вечером забит машинами родителей малышей, тротуара нет, освещение скудное. Справа – гаражи, палисадник и стена жилого дома, торец которого чуть поодаль практически упирается в тепловой пункт. Получился такой небольшой закуток, где частенько собираются дети и подростки.

По граффити видно, что место облюбовала молодежь. Фото: Нинель ГУСЕВА

По граффити видно, что место облюбовала молодежь.Фото: Нинель ГУСЕВА

Несколько лет назад в школе разразился скандал: пятиклассники попались на употреблении «горячительного». Как потом выяснилось, дети попросили кого-то из старшеклассников купить им алкогольный коктейль и распили его именно в этом закутке.

"Солнечная Туймаада" находится аккурат по пути в школу. Фото: Нинель ГУСЕВА

"Солнечная Туймаада" находится аккурат по пути в школу.Фото: Нинель ГУСЕВА

В 50 метрах от детского сада находится магазин «Солнечная Туймаада». Алкоголь там продают круглосуточно, отгородив фанерной стеночкой часть торгового зала. В ассортименте лже-кафе – разливное и бутылочное пиво, коктейли и другие «градусные» напитки. По этой причине магазинчик, куда частенько заходят дети по дороге в школу, очень популярен у не самых благополучных слоев населения.

Машин много, с тротуарами напряженка. Фото: Нинель ГУСЕВА

Машин много, с тротуарами напряженка.Фото: Нинель ГУСЕВА

Вход на территорию школы со стороны внутридомового проезда. Освещение есть, а вот тротуары – лишь местами. Большей частью дети вынуждены идти по обочинам дороги. Машины ездят часто, жилая застройка здесь достаточно плотная. Тупиковым этот проезд был не всегда. Несколько лет назад, устав от «летавших» по узкой дороге автолюбителей, жители квартала его перекрыли, установив отбойники возле магазина «Поярков».

Стихийные гаражи потихоньку вывозят. Фото: Нинель ГУСЕВА

Стихийные гаражи потихоньку вывозят.Фото: Нинель ГУСЕВА

Напротив центрального входа в школу, сразу за забором – множество гаражей. Большинство стоят тут с прошлого века: почти все дома в округе 70-х годов постройки.

На большинстве гаражей висят предписания о демонтаже. Фото: Нинель ГУСЕВА

На большинстве гаражей висят предписания о демонтаже.Фото: Нинель ГУСЕВА

Есть пара гаражных боксов, остальные натыканы как попало. На многих из них красуются требования окружной администрации о демонтаже незаконных объектов. Судя по незанесенным снегом прямоугольникам, работа по вывозу ведется. Гаражи стоят немного в отдалении от домов, территория не освещается.

Школа №31: беспокойное соседство с «Подковой»

Уже полгода на территории школы №31 с углубленным изучением отдельных предметов, что на ул. Каландаришвили, 34, возводится новый корпус. Место строительства огорожено строительным забором, который отрезал детям подходной путь через задний двор.

Длинные ряды гаражей, и ни одного фонаря. Фото: Ольга Донская

Длинные ряды гаражей, и ни одного фонаря.Фото: Ольга Донская

Осталась лишь небольшая лазейка, которая находится в глубине двора, со стороны улицы Петровского. Чтобы воспользоваться ею, детям нужно пройти через ряды гаражей с двух сторон и без единого фонаря.

Путь в школу: теплотрассы, гаражи, пустыри. Фото: Ольга Донская

Путь в школу: теплотрассы, гаражи, пустыри.Фото: Ольга Донская

Второй вход в школу – через дворы, мимо местного лже-кафе «Подкова» (Каландаришвили 38/2А). На втором этаже этого здания обосновалась кальянная.

Уже полгода на территории школы №31 возводится новый корпус. Фото: Ольга Донская

Уже полгода на территории школы №31 возводится новый корпус.Фото: Ольга Донская

Спокойно работать до поздней ночи в обход закона питейному заведению позволяет площадь и наличие 2-3 столиков. По словам родителей, забегаловка открывается в 11 утра, и туда сразу начинают подтягиваться группы «товарищей».

Соседство с "Подковой" беспокоит жителей района не первый год, но власти ничего не могут с этим поделать. Фото: Ольга Донская

Соседство с "Подковой" беспокоит жителей района не первый год, но власти ничего не могут с этим поделать.Фото: Ольга Донская

- Вечерами от посетителей этой пивнушки нет никакого покоя. Они шумят, дерутся, бьют припаркованные рядом машины, балконные остекления. А нашим детям, которые учатся со второй смены, вечером приходится возвращаться домой мимо этих пьяных толп. Страшно за детей, особенно за девочек, потому что неизвестно, что может произойти. В прошлом году во время встреч с избирателями мы обращались с этой проблемой к тогда еще кандидату в Ил Тумэн Петру Гоголеву. Он обещал, что как юрист, примет все возможные меры для закрытия этого кафе, однако воз и ныне там. На собраниях в школе мы постоянно поднимаем этот вопрос, жаловались в администрацию Губинского округа, но пока никакой реакции не последовало. Ни для кого не секрет, что это достаточно прибыльный бизнес, вот и топчемся на месте. Печально, что у нас в законодательстве есть лазейка, которая дает таким заведениям возможность работать. Сделать с этим никто ничего не может, и всё спускается на тормозах, - сетуют родители учеников.

Расскажите о пути ваших детей в школу! Фото и видео присылайте на ninelle.shirokikh@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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