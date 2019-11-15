2019-11-15T04:57:42+03:00
Происшествия

В селе Бердигестях ребенок хотел выйти из дома через балкон

Очевидцы сообщили, что девочка висела на руках на высоте первого этажа
Ольга Донская
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Родственники ребенка уехали в Якутск и должны были вернуться вечером.Родственники ребенка уехали в Якутск и должны были вернуться вечером.
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14 ноября в дежурную часть Горного района Якутии позвонили и сообщили, что в селе Бердигестях с балкона первого этажа многоквартирного дома свисает ребенок примерно 7 лет. Пожарные через пять минут прибыли на место происшествия.

Девочка к тому времени уже находилась на балконе. По пожарной лестнице командир отделения поднялся к ней. Дверь балкона была открыта, в квартире было прохладно.

Как оказалось, родственники ребенка оставили ее одну, закрыв дверь снаружи. Девочка рассказала, что они уехали в Якутск и должны вернуться вечером. Командир отделения переодел ребенка в теплые вещи, спустил ее через балкон и передал сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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