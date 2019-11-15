В селе Бердигестях ребенок хотел выйти из дома через балкон

14 ноября в дежурную часть Горного района Якутии позвонили и сообщили, что в селе Бердигестях с балкона первого этажа многоквартирного дома свисает ребенок примерно 7 лет. Пожарные через пять минут прибыли на место происшествия.

Девочка к тому времени уже находилась на балконе. По пожарной лестнице командир отделения поднялся к ней. Дверь балкона была открыта, в квартире было прохладно.

Как оказалось, родственники ребенка оставили ее одну, закрыв дверь снаружи. Девочка рассказала, что они уехали в Якутск и должны вернуться вечером. Командир отделения переодел ребенка в теплые вещи, спустил ее через балкон и передал сотрудникам полиции.