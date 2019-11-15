Сел на хвост: в Якутии уголовное дело о нарушении правил безопасности движения направлено в суд

В Якутии в суд направлено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В декабре 2018 года самолет авиакомпании «Якутия» хвостовой частью коснулся взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Инцидент произошел в Нерюнгри. Командир Boeing 737-800 не проверил фактическую загрузку и размещение пассажиров и попытался взлететь с центровкой, превышающей предельное значение. На борту находились 103 пассажира и 6 членов экипажа, к счастью, никто не пострадал, кроме бюджета авиакомпании, которой инцидент нанес ущерб на сумму более 6,3 миллионов рублей.

Пассажира неудачного рейса вылетели в место назначения на другом самолете с задержкой в 16 часов.

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