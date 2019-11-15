2019-11-15T04:02:16+03:00
Происшествия

С начала 2019 года в Якутске произошло 2595 ДТП

На дорогах погибли 10 человек
Ольга Донская
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Отмечено, общее снижение количества аварий и пострадавших.Отмечено, общее снижение количества аварий и пострадавших.Фото: ЯСИА
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Статистику ДТП обсудили в мэрии Якутска. Как выяснилось, некоторые показатели снизились, в том числе и количество погибших на дорогах города.

Всего с начала года в Якутске зарегистрировано 2595 аварий (эта цфира на 1% меньше, чем в прошлом году), из них 370 происшествий с пострадавшими, погибло 10 человек (на 37% меньше чем в 2018 году), 465 человек получили травмы различной степени тяжести (здесь также зарегистрировано снижение, которое составило 12%). 35 аварий произошли по вине пьяных водителей, ранено 68 человек, погибших нет.

22 ДТП произошло с участием водителей маршрутных автобусов, в этих авариях пострадали 23 человека. В 2018 году за этот жепериод было зафиксировано 27 ДТП. Также благодаря статистике стали известны «несчастливые» места, в которых произошло больше всего инцидентов - это перекресток улиц ЛермонтоваПушкина и участок дороги на улице Федора Попова, 18, возле здания Городской стоматологии.

На совещании принято решение установить на дорогах ограждения по направлению пешеходного движения. Ими будут оснащены участки дорог или улиц, проходящих возле детских учреждений, а также участки с наибольшей интенсивностью пешеходного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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