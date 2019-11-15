2019-11-15T03:41:44+03:00
Происшествия

Сонька - золотая ручка: в Якутии задержана женщина с 24 золотыми браслетами

Задержанная пыталась провезти украшения на себе для дальнейшей продажи [видео]
Ольга Донская
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Изделия оценили почти на 7,5 миллионов рублей.Изделия оценили почти на 7,5 миллионов рублей.
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В Якутии на 187 километре федеральной автодороги «Колыма» сотрудниками полиции была остановлен автомобиль. Во время личного досмотра пассажиров, полицейские увидели, что на одну из пассажирок надето сразу 24 золотых браслета.

Выяснилось, что женщина - жительница Магаданской области, она планировала вывезти украшения на юг страны для дальнейшей продажи. Экспертиза показала, что браслеты изготовлены из природного золота общим весом около 2,5 килограмма и стоимостью около 7,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 191 УК РФ Незаконный оборот драгоценных металлов. Подозреваемой назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.

В Якутии женщина хотела вывезти на себе 24 золотых браслетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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