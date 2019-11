Азиатский «Оскар» и номинация на «Золотой глобус»: новые успехи якутского фильма "Надо мною солнце не садится"

Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой получил два главных приза в конкурсной программе V Asian World Film Festival. Лента взяла номинацию «Лучший актер» и «Лучший фильм».

- Приз за Лучшего актёра (Snow Leopard Award for Best Actor) за игру нашего любимого Степан Петров и приз за Лучший фильм (Snow Leopard Award for Best Film)!!! Невероятно! - написала в своем Facebook продюсер фильм Сардана Саввина.

Но, это еще не все отличные новости для якутского кинематографа, стало известно, что»Надо мною солнце не садится» включен в лонг-лист кинопремии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Всего в список номинантов премии попали более 90 фильмов на иностранном языке из 65 стран. Шорт-лист будет объявлен 9 декабря. Церемония вручения наград пройдет 5 января 2020 года в Калифорнии.