В Якутске загорелся магазин в здании жилого дома

17 ноября в Якутске в семь часов утра загорелся продуктовый магазин «Найтал» на первом этаже жилого дома по адресу Горького, 98.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/744238" frameborder="0"></iframe> Пожар в магазине "Найтал".Пожал случился 17 ноября в семь часов утра в магазине "Найтал" на 1 этаже жилого дома по улице Горького, 98. Окна здания выбиты из-за высокой температуры. От огня и дыма никто из жителей не пострадал.

Жители дома помогли друг другу выбраться из квартир, по их словам, самого огня они не видели.

Из-за высокой температуры лопнули окна.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

– Я проснулся в 7:20 от запаха гари. Сначала не обратил на это внимания, подумал у соседей завтрак подгорел. Живу на восьмом этаже. Но запах дыма увеличивался, намочил все тряпки и вышел в подъезд посмотреть что случилось. Дым выворачивал наизнанку. Мужчина с девятого этажа открывал окна. Побежал будить соседей со всех этажей. Я спустился на первый этаж, там был очень густой и едкий дым, ничего не было видно. Мы с тем соседом помогли жильцам с маленькими детьми выйти из квартир, – молодой человек несколько раз чуть не упал в обморок, когда он заходил в дом в третий раз, подоспели пожарные и попросили его выйти на свежий воздух.

– Весь первый этаж чуть не сгорел, оказывается, магазин от подъезда отделялся одной перегородкой, которая сгорела, – поделился житель дома, пожелавший остаться неизвестным.

На пожар приехали четыре машины службы МЧС.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

МЧС Якутии сообщил, что в магазине «Найтал» на площади 15 кв. метров случился рядовой пожар, в котором никто не пострадал. По оперативным данным, повреждены стена и потолочное перекрытие, окна выбиты из-за высокой температуры.