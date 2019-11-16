Якутянин Василий Егоров вышел в финал чемпионата России по боксу
Решение о победе было единогласным
Финальные бои пройдут 17 ноября.Фото: ЯСИА
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Единогласным решением судей боксер из Якутии Василий Егоров одержал победу над Вадимом Кудряковым на чемпионате России, который проходит в Самаре.
В финале чемпионата Егорову предстоит встреча с Расулом Салиевым из Дагестана. Финальные бои пройдут 17 ноября в 00.00 по якутскому времени.
Ранее Василий Егоров одержал победу над Дмитрием Спиваком в четвертьфинале чемпионата России по боксу. Бой окончился со счетом 5:0.
ИСТОЧНИК KP.RU