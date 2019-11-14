2019-11-14T06:27:16+03:00
Происшествия

Внимание, розыск: в Якутии ищут трех мужчин, причастных к смерти уроженца Сунтарского района

Погибшего избили и бросили умирать
Ольга Донская
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Жертву вывезли в лес по указанию недоброжелателя.Жертву вывезли в лес по указанию недоброжелателя.
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Следственный комитет РФ по Якутии расследует уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 31-летнего уроженца Сунтарского района. Преступление было совершено в сентябре 2019 года.

Один из жителей села Сунтар организовал избиение потерпевшего. По его указанию трое «исполнителей» заманили жертву в лес, где избили и бросили. От полученных травм мужчина скончался. Сейчас убийцы скрываются, их разыскивает следствие:

- Лукин Александр Васильевич, 26.08.1988 г.р., уроженец села Сунтар

- Александров Константин Владимирович, 26.03.1990 г.р., уроженец села Сунтар

- Федоров Владимир Германович, 22.06.1991 г.р., уроженец села Ытык-Кюель

Граждан, владеющих любой информацией о местонахождении данных лиц, просим сообщить об этом в Нюрбинский следственный комитет, расположенный по адресу: Сунтарский район, село Сунтар, переулок Некрасова дом 1 или сообщить по номеру телефона: 8-411-35 2-15-98, 2-25-72, 8-984-101-34-17.

А. В. Лукин.

А. В. Лукин.

К. В. Александров.

К. В. Александров.

В. Г. Федоров.

В. Г. Федоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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