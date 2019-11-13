В Якутске самолет с девятью пассажирами на борту вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» вернулся в пригородный аэропорт Якутска из-за неисправности шасси. Инцидент произошел утром 13 ноября.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе перевозчика, самолет Л-410 авиакомпании «Полярные авиалинии» выполнял рейс №9969 по маршруту Маган-Хандыга-Оймякон-Маган. После взлета с аэродрома Магана экипажу не удалось убрать переднюю стойку шасси. В этой ситуации командир воздушного судна принял решение на возврат в аэродром вылета.

В 10:14 самолет произвел благополучную посадку в аэропорту «Маган». На борту воздушного судна находились 9 пассажиров (семеро взрослых и двое детей) и два члена экипажа. Никто не пострадал.

Завтра в пункты назначения пассажиров доставит резервный борт авиакомпании «Полярные авиалинии».

Расследование инцидента проведет комиссия республиканского управления Росавиации.