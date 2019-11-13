2019-11-13T05:50:16+03:00
Общество

Якутская телебашня загорится фиолетовым цветом в честь Всемирного дня недоношенных детей

Всего в поддержку акции в фиолетовый цвет окрасятся 102 объекта в 43 городах и 3 селах страны
Ольга Донская
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Также телебашня загорится в Челябинске.Также телебашня загорится в Челябинске.Фото: ЯСИА
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Ежегодно в России около 100 тысяч детей рождается раньше срока. Осложнения из-за преждевременных родов – основная причина младенческой смерти.

Во всем мире 17 ноября отмечается День недоношенных детей, чтобы повысить осведомлённость о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. В честь этого портал «Открытые НКО» объявил об акции #мненефиолетово, в рамках которой 102 культурно-исторических, административных и спортивных объекта в 43 городах и 3 селах России, окрасятся в официальный цвет Европейской фонда заботы о новорожденных пациентах и благотворительного фонда „Право на чудо“. Фиолетовый цвет символизирует надежду, сострадание и открытость.

Так, в Москве фиолетовые огни зажгутся на Крымском мосту. В Коми, Алтае, Ингушетии, Карелии подсветят фасады перинатальных центров. В Якутске и Челябинске символом Всемирного дня недоношенных детей станет фиолетовая телебашня.

Организаторы акции приглашают делиться в соцсетях фотографиями подсвеченных объектов с хештегом #мненефиолетово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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