2019-11-12T06:11:27+03:00
Происшествия

Рыбалка не задалась: в Якутске спасатели эвакуировали рыбака с инсультом

О мужчине на льду сообщил неизвестный очевидец
Ольга Донская
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Мужчина без сознания был найден в 200 метрах от берега.Мужчина без сознания был найден в 200 метрах от берега.
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Якутские спасатели эвакуировали рыбака, которому требовалась срочная медицинская помощь, у мужчины случился инсульт прямо на озере. О пострадавшем сообщил неизвестный очевидец.

Дежурная смена спасателей выехала к озеру и метр за метром прочесала всю поверхность льда. Мужчину без сознания нашли в двухстах метрах от берега.

- В такой ситуации каждая минута дорога, поэтому спасатели действовали быстро и четко. Уложили пострадавшего на носилки и как можно скорее двинулись к берегу, где ожидала машина скорой помощи, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

По предварительному диагнозу медиков, у рыбака случился инсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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