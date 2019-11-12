Рыбалка не задалась: в Якутске спасатели эвакуировали рыбака с инсультом

Якутские спасатели эвакуировали рыбака, которому требовалась срочная медицинская помощь, у мужчины случился инсульт прямо на озере. О пострадавшем сообщил неизвестный очевидец.

Дежурная смена спасателей выехала к озеру и метр за метром прочесала всю поверхность льда. Мужчину без сознания нашли в двухстах метрах от берега.

- В такой ситуации каждая минута дорога, поэтому спасатели действовали быстро и четко. Уложили пострадавшего на носилки и как можно скорее двинулись к берегу, где ожидала машина скорой помощи, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

По предварительному диагнозу медиков, у рыбака случился инсульт.